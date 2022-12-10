Рост тарифов на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде не превысит 10% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рост тарифов на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде не превысит 10%. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития.

Согласно информации, с 1 января 2023 года будут установлены новые тарифы на услуги муниципальных бань. Льготы для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей сохраняются.

Так, одна двухчасовая помывка в любой день недели будет стоить 440 рублей, с понедельника по пятницу для инвалидов I и II группы по общему заболеванию, пенсионеров, родителей многодетных семей такая же помывка обойдется в 220 рублей. Столько же будет стоить помывка для детей 7-14 лет.

Услуги бань остаются бесплатными для участников и инвалидов Великой Отечественный войны, малоимущих граждан, детей до 7 лет.

Всего в состав МП "Нижегородские Бани" входит в 10 бань. С их списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что прибыль МП "Нижегородские бани" за 9 месяцев 2022 года составила 5,2 млн рублей.