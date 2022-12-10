WhatsApp перестанет работать на почти 50 моделях смартфонов с 31 декабря Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Популярный мессенджер WhatsApp с 31 декабря 2022 года перестанет работать на нескольких десятках моделей смартфонов. Это нововведение затронет миллионы пользователей во всём мире. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Речь идёт о старых моделях устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. В частности, сервис перестанет работать на 49 моделях телефонов, включая iPhone 5, Huawei, LG и Samsung. Мессенджер не будет запускаться на смартфонах из-за отсутствия функционала для установки обновлений.

Отмечается, что пользователи этих телефонов получат от WhatsApp предупреждение, прежде чем мессенджер беднт заблокирован.

"Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем, и делаем обновления", и пояснили в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что компания Meta* внесена в реестр экстремистских организаций. При этом мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta*, под решение суда не подпал, поскольку не осуществляет публичное распространение информации.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.