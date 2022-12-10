Сборник детских туристических маршрутов и гид в виртуальной реальности презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сборник детских туристических маршрутов и гид в виртуальной реальности презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, в презентованном путеводителе представлены лучшие игровые и развлекательные площадки, места для общения, музеи, театры, исторические пространства, спортивная инфраструктуру. Также создан VR-гид по интересным местам Нижнего Новгорода.

Как рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин, сейчас в проект детского туризма "Посмотри на Нижний" вовлечено уже более 5 тысяч ребят.

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина отметила, что состоявшийся в октябре в регионе форум детского туризма прошел на самом высоком уровне и работа по поддержанию такого уровня будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".