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Сборник детских туристических маршрутов и гид в виртуальной реальности презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, в презентованном путеводителе представлены лучшие игровые и развлекательные площадки, места для общения, музеи, театры, исторические пространства, спортивная инфраструктуру. Также создан VR-гид по интересным местам Нижнего Новгорода.
Как рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин, сейчас в проект детского туризма "Посмотри на Нижний" вовлечено уже более 5 тысяч ребят.
Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина отметила, что состоявшийся в октябре в регионе форум детского туризма прошел на самом высоком уровне и работа по поддержанию такого уровня будет продолжена.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".
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