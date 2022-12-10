Права участников обанкротившихся НПФ в России защитят уже со следующего года Общество

С 1 января 2023 года в России будет создана система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. В частности, президент РФ Владимир Путин подписал несколько указов, которые защитят права обанкротившихся НПФ. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на базе Агентства по страхованию вкладов появится система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения.

Отмечается, что данный инструмент должен защитить россиян, которые в соответствии с пенсионными договорами должны получать негосударственную пенсию.

Так, аннулирование лицензии или банкротство НПФ станут гарантийными случаями, по которым участнику такого фонда выплаты будут организованы за счёт фонда гарантирования пенсионных резервов. Он будет сформирован из ежегодных гарантийных отчислений из НПФ и других источников.

Напомним, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены - и с 1 января в России появится Социальный фонд. Теперь нижегородцы смогут обратиться за услугами фондов в единое окно, а сэкономленные от объединения средства будут направлены на увеличение социальных выплат.