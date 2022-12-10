Нижегородцам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 января 2023 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с нового года.

Так, все меры поддержки семей с детьми до 17 лет будут объединены в единое пособие. Оно объединит шесть действующих в настоящее время выплат: для беременных, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; на первого ребенка до трех лет; на третьего ребенка; на детей 3-7 лет и на детей 8-17 лет.

С 1 января после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования появится Фонд пенсионного и социального страхования. Теперь нижегородцы смогут обратиться за услугами фондов в единое окно, а сэкономленные от объединения средства будут направлены на увеличение социальных выплат.

Заработает и Единый налоговый платеж. Для каждого налогоплательщика будет создан Единый налоговый счет, в котором будут объединены все подлежащие уплате налоги. Устанавливаются и единые сроки уплаты налогов - 28 число каждого месяца.

Размер минимального размера оплаты труда с 1 января повышается до 16 242 рублей. По отношению к 2022 году МРОТ вырастет на 6,3%. Увеличивается и прожиточный минимум - с 13 919 рублей до 14 375 рублей.

С 2023 года фонд "Круг добра" за счет увеличения финансирования из федерального бюджета на 21 млрд рублей сможет обеспечивать лекарствами детей с тяжелыми, хроническими, жизнеугрожающими и редкими заболеваниями. Ранее фонд оказывал помощь только определенным категориям детей. Отметим, что фонд "Круг добра" оказал помощь 97 нижегородским детям с редкими заболеваниями.

В новом году вступает в силу закон, позволяющий собственникам быстрее узнать о третьих лицах, прописанных в квартире без их разрешения. Сейчас доступ к такой информации возможен только при наличии согласия, а в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства выдача этой информации не предусмотрена вовсе.

В 2023 году родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. Родители детей до 4 лет могут находиться с ними по общему правилу, а с более старшим ребенком - при наличии медицинских показателей.

С 1 января в школах будет введен "Золотой стандарт" образования. В школьном образовании РФ появится единый подход, а также будут сформированы четкие программы для школ по всей стране, что позволит родителям легче контролировать качество образования ребенка.

С 11 января у детей-сирот появится возможность регистрироваться по адресу местной администрации. Благодаря этому дети, еще не получившие собственную квартиру, смогут рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация. Как ранее отмечал Вячеслав Володин, этот закон поможет почти 220 тысячам детей.

Также с 11 января гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработного, государство поможет при переезде для дальнейшего трудоустройства. Ранее такая возможность была доступна только официально безработным. В 2021 году этой мерой поддержкой воспользовались 118 773 человека.

Добавим, что с 1 января в Нижегородской области будет введено ежемесячное пособие на детей. Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. Средняя сумма выплаты на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей. Средства на него будут выделяться из областного бюджета.