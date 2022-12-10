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Бизнес

Около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд рублей было одобрено в Нижегородской области в 2022 году

28 декабря 2022 17:08  [69] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд рублей было одобрено в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, на последнем в 2022 году совете было одобрено 10 заявок на 932 млн рублей.

Так, ИП Носов в Дзержинске на участке площадью 10 625 кв. м в течение 3 лет построит две многоуровневые автостоянки на 320 мест, объем инвестиций - 100 млн рублей. В Ленинском районе Нижнего Новгорода ООО "АБ3160" за 250 млн рублей построит производственно-складскую базу металлоконструкций, площадь участка - 35 903 кв. м, срок реализации - 51 месяц. В Автозаводском районе появится производство металлоконструкций, инвестор ООО "Новострой52", площадь участка - 5 250 кв. м, срок реализации - 50 месяцев, объем инвестиций - 60 млну рублей.

Также ООО "Системы безопасности" в Сарове на участке площадью 1 915 кв. м за 60 млн рублей построит образовательный центр, планируется, что работы будут завершены в течение 3 лет. ООО "Агросклад Арзамас" возведет цех по производству оборудования для изготовления комбикормов, площадь участка - 2 734 кв. м, срок реализации - 2 года, объем инвестиций - 15,3 млн рублей.

Кроме того, МКУ "ГУММиД" выделены участки под реконструкцию в Нижнем Новгороде проезда от ул. Верхнепечерской до домов 7,9,11 по ул. Нижнепечерской. Их площадь составляет 4 855 кв. м, срок реализации - 7 месяцев, объем инвестиций 77,7 млн рублей. Реконструирован будет и проезд от ул. Бринского до ул. Богдановича с мостом через Касьяновский овраг, площадь участка - 27 296 кв. м, срок работ - 7 месяцев, финансирование - 122,8 млн рубле).

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций по шести приоритетным проектам в Нижегородской области в 2022 году составил более 40 млрд рублей.

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Теги:
Земля Инвестиции
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