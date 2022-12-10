Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе

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Два человека погибли сегодня в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской обалсти Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в 14:50 у поворота на Первомайск на трассе Дивеево - Арзамас столкнулись Renault Logan, ГАЗель и грузовик.
В результате ДТП пострадали 4 человека, двое из них погибли на месте. Детей нет.
Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ Арзамаса.
Ранее сообщалось, что смертельная авария с участием Lada Kalina и грузовика произошла под Выксой.
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