ЦБ РФ предложил ввести специальные кредиты для малоимущих Экономика

ЦБ РФ

Центробанк РФ выступил с предложением ввести новую категорию потребительских кредитов для заёмщиков с финансовым положением ниже среднего. Об этом сообщил телеканал "360".

Как пояснили эксперты регулятора, данная мера позволит малоимущим россиянами брать кредиты в банках на нормальных условиях, а не обращаться в микрокредитные организации с высокими ставками.

"В неё [категорию] попадут кредиты с определёнными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заёмщика (например, показатель долговой нагрузки)",— отметили в ЦБ.

Благодаря этому у россиян появится больше понимания, сколько они будут платить. Они смогут сравнивать предложения банков - а это уже позитивно скажется на конкуренции среди кредитных учреждений.

Ранее сообщалось, что Центробанк в первом полугодии 2022 года в Нижегородской области выявил 12 нелегальных финансовых компаний: 10 "чёрных кредиторов", одну финансовую пирамиду и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг.