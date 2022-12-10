Нижегородская компания разработает проект реконструкции театра в Кирове

Нижегородская компания ООО "Асгард" разработает проект реконструкции театра в Кирове к юбилею города. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно информации, контракт на разработку проекта по сохранению ОКН был заключен 21 декабря.
Работы должны быть проведены до 25 сентября 2023 года. На разработку выделено 46,74 млн рублей, которые будут переведены подрядчику после прохождения строительной госэкспертизы.
Для финансирования самой реставрации планируется включить работы в программу федерального бюджета на 2024-25 годы.
Ранее сообщалось, что проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области.
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