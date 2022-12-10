Проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области Общество

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Никитино Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, по инициативе губернатора Глеба Никитины и Нижегородской епархии будут разработаны проекты реставрации следующих ОКН регионального значения:

- Покровская церковь, 1821 г. (Арзамасский район, село Веригино, пл. Широкая, д. 19, литер А);

- Вознесенская церковь, 1833 г. (Арзамасский район, село Виняево, ул. Варганова, д. 110В, литер Б);

- Троицкая церковь, 1838 г. (Арзамасский район, село Селякино, ул. Свободы, д. 10, литер А);

- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1904-1914 гг., (Починковский муниципальный округ, с. Никитино, ул. Ленина);

- Церковь Иоанна Предтечи 1810-1819 гг (Гагинский район, село Ветошкино, ул. Садовая, д. 26).

Разработкой документации займется ООО "Союз реставрация", которое должно подготовить схемы планировки земельных участков, архитектурный решений, проект обновления инженерных сетей и системы охраны.

Проектно-сметная документация по ОКН "Покровская церковь" должна быть подготовлена до 10 декабря 2023 года, по остальным четырем храмам - до 15 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.

Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.