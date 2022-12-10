Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Никитино
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Проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, по инициативе губернатора Глеба Никитины и Нижегородской епархии будут разработаны проекты реставрации следующих ОКН регионального значения:
- Покровская церковь, 1821 г. (Арзамасский район, село Веригино, пл. Широкая, д. 19, литер А);
- Вознесенская церковь, 1833 г. (Арзамасский район, село Виняево, ул. Варганова, д. 110В, литер Б);
- Троицкая церковь, 1838 г. (Арзамасский район, село Селякино, ул. Свободы, д. 10, литер А);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1904-1914 гг., (Починковский муниципальный округ, с. Никитино, ул. Ленина);
- Церковь Иоанна Предтечи 1810-1819 гг (Гагинский район, село Ветошкино, ул. Садовая, д. 26).
Разработкой документации займется ООО "Союз реставрация", которое должно подготовить схемы планировки земельных участков, архитектурный решений, проект обновления инженерных сетей и системы охраны.
Проектно-сметная документация по ОКН "Покровская церковь" должна быть подготовлена до 10 декабря 2023 года, по остальным четырем храмам - до 15 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.
Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.
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