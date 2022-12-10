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Общество

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи

28 декабря 2022 18:02  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации.

Согласно информации, с 23:59 31 декабря до 2:00 1 января поезда метро будут следовать с интервалом 10 минут. Утром 1 января работа метрополитена возобновится в 6:00.

Также до двух часов ночи продлят работу следующих маршрутов:

Трамваи: №2 Городское кольцо (в обе стороны), №3 Московский вокзал – парк Дубки, №8 по схеме: поселок Гнилицы – станция метро Автозаводская, №21 Черный пруд – парк Дубки, №417 по схеме: 52 квартал – станция метро Автозаводская.

Троллейбусы: №4 улица Минеева – микрорайон Соцгород-2, №9 площадь Минина и Пожарского – микрорайон Кузнечиха-2, №10 Авторынок Московский – Мещерское озеро, №13 площадь Минина и Пожарского – микрорайон Щербинки-2, №14 улица Патриотов – микрорайон Соцгород-2, №15 Московский вокзал – платформа Чаадаево, №17 площадь Минина и Пожарского – микрорайон Кузнечиха-2, №31 площадь Горького – микрорайон Щербинки-2.

Автобусы: А-1 ЖК Окский берег – площадь Минина и Пожарского, А-11 улица Дружаева – Аэропорт, А-40 микрорайон Юг – микрорайон Верхние Печеры, А-41 микрорайон Цветы – микрорайон Мещерское озеро, А-43 улица Долгополова – автовокзал Щербинки, А-45 ЗКПД-4 – микрорайон Верхние Печеры;, А-48 поселок Сортировочный – улица Долгополова, А-52 микрорайон Верхние Печеры – улица Левинка, А-61 улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры, А-68 улица Космическая – площадь Минина и Пожарского, А-71 площадь Свободы – Торфопредприятие, А-95 улица Дубравная – площадь Свободы.

В период с 31 декабря по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Ранее сообщалось, что вагоны нижегородского метро украсили к Новому году.

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Теги:
Новый год Общественный транспорт
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