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Модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в планетарии будет обновлен интерьер, полностью заменены инженерные сети, восстановлены фасады. Также будет оборудован новый купол обсерватории, а залы "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета" станут удобными пространствами для лекций, семинаров, дискуссий и общения.
Юрий Шалабаев рассказал, что на время работ основные репертуарный сеансы будут проходить в планетарии Мининского университета, в котором имеется необходимое современное оборудования.
По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова зрители смогут посетить детские сеансы выходного дня и программы для взрослых: "Звёздное небо зимы", "В глубины Вселенной" и "Что шепчут звёзды о любви?" а также программу с посещением обсерватории и наблюдениями в телескоп "Вечер. Звёзды. Телескоп".
Директор департамента культуры Светлана Гуляева добавила, что также в Нижнем Новгороде будет работать выездной мобильный планетарий.
Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко.
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