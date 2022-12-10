Модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в планетарии будет обновлен интерьер, полностью заменены инженерные сети, восстановлены фасады. Также будет оборудован новый купол обсерватории, а залы "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета" станут удобными пространствами для лекций, семинаров, дискуссий и общения.

Юрий Шалабаев рассказал, что на время работ основные репертуарный сеансы будут проходить в планетарии Мининского университета, в котором имеется необходимое современное оборудования.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова зрители смогут посетить детские сеансы выходного дня и программы для взрослых: "Звёздное небо зимы", "В глубины Вселенной" и "Что шепчут звёзды о любви?" а также программу с посещением обсерватории и наблюдениями в телескоп "Вечер. Звёзды. Телескоп".

Директор департамента культуры Светлана Гуляева добавила, что также в Нижнем Новгороде будет работать выездной мобильный планетарий.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко.