Более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, здание на улице Революционной, 20 будет отремонтировано за 167,3 млн рублей субсидий из городского и областного бюджетов. Заказчиком работ выступает сам планетарий.

Подрядчик должен будет отремонтировать внутренние помещения и фасад, обновить электропроводку и окна, установить гидроизоляцию, инженерные коммуникации.

Также в планетарии появятся новое освещение, системы видеонаблюдения, кабельная система и пожарная сигнализация.

Исполнитель работ будет выбран 29 ноября, а сами работы завершатся в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказывал о предстоящем капремонте весной текущего года.