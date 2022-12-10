Дорожные службы Нижнего Новгорода будут убирать снег в ночь с 28 на 29 декабря

Коммунальная техника будет ликвидировать последствия снегопада в Нижнем Новгороде в ночь с 28 на 29 декабря. Об этом заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.
По его словам, перед снегопадом дороги были заблаговременно обработаны, а после "часа пик" КДМ и плужно-щеточные машины выйдут на прометание улиц. Кроме того, сегодня в ночь в городе продолжится и вывоз снега.
"На улицы будет выведено необходимое количество техники, в том числе почти 100 КДМ и более 30 плужно-щеточных машин, а также дорожных рабочих, которые к завтрашнему утру должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по основным городским дорогам", - отметил Андрей Житников.
Также директор департамента транспорта и дорожного хозяйства обратился к нижегородцам с просьбой не оставлять автомобили на обочинах узких дорог и переулков, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники. Директор городского департамента добавил, что за передвижением техники можно наблюдать на "Платформе "Лобачевский" в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток.
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