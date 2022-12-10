Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2022 19:04  [27] Глеб Никитин передал новый транспорт для учреждений образования и здравоохранения региона
28 декабря 2022 18:50  [64] Руководитель УФПС по Нижегородской области покинула свой пост
28 декабря 2022 18:40  [63] Дорожные службы Нижнего Новгорода будут убирать снег в ночь с 28 на 29 декабря
28 декабря 2022 18:34  [56] Модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде
28 декабря 2022 18:02  [103] Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи
28 декабря 2022 17:58  [69] Нижегородская компания разработает проект реконструкции театра в Кирове
28 декабря 2022 17:54  [81] Права участников обанкротившихся НПФ в России защитят уже со следующего года
28 декабря 2022 17:40  [91] Более 17,3 млн рублей за переплату ЖКУ вернули нижегородцам в 2022 году
28 декабря 2022 17:16  [97] Депутаты соцкомитета ЗСНО в 2023 году планируют продолжить работу по поддержке многодетных семей региона
28 декабря 2022 17:13  [90] Владислав Атмахов провёл приём граждан по личным вопросам
Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода будут убирать снег в ночь с 28 на 29 декабря

28 декабря 2022 18:40  [63] Общество

Коммунальная техника будет ликвидировать последствия снегопада в Нижнем Новгороде в ночь с 28 на 29 декабря. Об этом заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

По его словам, перед снегопадом дороги были заблаговременно обработаны, а после "часа пик" КДМ и плужно-щеточные машины выйдут на прометание улиц. Кроме того, сегодня в ночь в городе продолжится и вывоз снега. 

"На улицы будет выведено необходимое количество техники, в том числе почти 100 КДМ и более 30 плужно-щеточных машин, а также дорожных рабочих, которые к завтрашнему утру должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по основным городским дорогам", - отметил Андрей Житников.   

Также директор департамента транспорта и дорожного хозяйства обратился к нижегородцам с просьбой не оставлять автомобили на обочинах узких дорог и переулков, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники. Директор городского департамента добавил, что за передвижением техники можно наблюдать на "Платформе "Лобачевский" в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph