Глеб Никитин: "Я возлагаю на работу Регионального совета Нижегородской области огромные надежды" Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской област

28 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проводит заседание правительства региона, в ходе которого он обратился к главам муниципальных образований.

"В этом году мы получили новые вызовы. Для достижения поставленных руководством страны целей в рамках проведения специальной военной операции мы оперативно перестроили нашу с вами работу. Знаю, что и сейчас ваша работа не останавливается. Вы поддерживаете семьи мобилизованных, собираете и направляете гуманитарную помощь, не забываете своих земляков", - сказал глава региона.

Глеб Никитин отметил, что все поставленные задачи в 2022 году муниципалитеты выполнили.

"Безусловно, этот год ознаменован и тем, что мы полностью закончили муниципальную реформу и достойно прошли выборный цикл. Все поставленные задачи мы с вами выполнили в полном объёме. В этом году мы запустили важнейшую площадку – Региональный совет Нижегородской области. Признаюсь, я возлагаю на его работу огромные надежды. Уже на первом заседании мы с вами сформулировали много интересных и важных проектов, которые в 2023 году будем реализовывать. Эта площадка точно станет очень полезной как для вас, так и для правительства Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.