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Политика

Глеб Никитин: "Я возлагаю на работу Регионального совета Нижегородской области огромные надежды"

28 декабря 2022 18:58  [47] Политика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской област

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской област

28 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проводит заседание правительства региона, в ходе которого он обратился к главам муниципальных образований.

"В этом году мы получили новые вызовы. Для достижения поставленных руководством страны целей в рамках проведения специальной военной операции мы оперативно перестроили нашу с вами работу. Знаю, что и сейчас ваша работа не останавливается. Вы поддерживаете семьи мобилизованных, собираете и направляете гуманитарную помощь, не забываете своих земляков", - сказал глава региона.

Глеб Никитин отметил, что все поставленные задачи в 2022 году муниципалитеты выполнили.

"Безусловно, этот год ознаменован и тем, что мы полностью закончили муниципальную реформу и достойно прошли выборный цикл. Все поставленные задачи мы с вами выполнили в полном объёме. В этом году мы запустили важнейшую площадку – Региональный совет Нижегородской области. Признаюсь, я возлагаю на его работу огромные надежды. Уже на первом заседании мы с вами сформулировали много интересных и важных проектов, которые в 2023 году будем реализовывать. Эта площадка точно станет очень полезной как для вас, так и для правительства Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин
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