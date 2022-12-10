Нижегородской область третий год подряд становится одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД Экономика

На развитие и ремонт дорожной сети Нижегородской области в этом году было направлено 17,6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, докладывая об исполнении нацпроектов в 2022 году на заседании регионального правительства под председательством губернатора Глеба Никитина.

"Три года подряд мы занимаем первые позиции по объему выполняемых работ среди всех субъектов РФ. В текущем году за счет средств дорожного фонда Нижегородской области и при поддержке из федерального бюджета приведено в нормативное состояние более 1 тысячи километров региональных автодорог, а с учетом мероприятий по ремонту местных дорог протяженность ремонта достигла более 1 200 км дорог - это абсолютный рекорд за последние шесть лет! Приведено в нормативное состояние 503,3 погонных метра мостовых сооружений при плане 453,1 погонных метра", - сообщил Сергей Морозов.

По итогам 2022 года доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составила 81%.

Кроме ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", Нижегородской области были предоставлены федеральные средства в размере 7,027 млрд. рублей для поддержания существующей дорожной сети и реализации крупных проектов по строительству путепровода на ул. Циолковского и обхода Арзамаса.

Отдельно Сергей Морозов подчеркнул, что по итогам 2022 г. прогнозируется самое низкое за время реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" число погибших в результате ДТП. При этом в абсолютных показателях количество погибших с 2018 года сократилось на 25%. На это повлияла и активная пропаганда культуры безопасности дорожного движения, а также проект "Рули трезво". Благодаря этому отмечается снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей на 7,5%, а число погибших в таких ДТП снизилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель смертности на дорогах достиг минимального значения за 10 лет.

"Очень планомерная, спокойная работа. Нет никаких надрывов, никакого предновогоднего аврала. Поздравляю с такими объектами, как развязка в Сормове. Хорошо идет работа по обходу в Арзамасе, ускоренными темпами идет строительство М-12, где мы также оказываем содействие. Считаю, что по этому нацпроекту мы можем поставить оценку "отлично", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.