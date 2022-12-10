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Политика

Василий Суханов: "Благодаря сотрудничеству Заксобрания с правительством региона мы сможем закрыть многие проблемные вопросы"

29 декабря 2022 09:58  [51] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, в свою очередь, поделился своим мнением об основных итогах уходящего года.

"Традиционный ежегодный отчет губернатора – важное событие для нашего региона. Это своеобразный контрольный срез, по результатам которого становятся ясны перспективы дальнейшего развития. Мы много говорили про вызовы, потому что существующие в Нижегородской области проблемы и угрозы очень важно своевременно выявлять, чтобы избежать ошибок. Главное, что я могу подчеркнуть из услышанного – сам Глеб Сергеевич стал вызовом для неэффективного управления благодаря современному подходу к принятию решений и оценке результатов деятельности сплоченной команды региона, в которую он вдохнул новую жизнь. Реальность, как было верно подмечено в докладе, сложна, но у нас есть все необходимое, чтобы ее изменить", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

"Несомненно, 2022 год был очень богатым на события, особенно внешнеполитические. Специальная военная операция внесла свои коррективы в нашу жизнь, затронув каждый ее аспект, сплотила нас вокруг общей цели, напомнила о единстве, важности поддержки друг друга, отстаивания своих интересов. И это помогает нам решать принципиальные для области вопросы.

Меня особо радуют совместные достижения в сфере жилищного строительства. Опережающими темпами идет расселение аварийного фонда, начинают использоваться различные механизмы получения жилья многодетными семьями, детьми-сиротами, решаются инфраструктурные вопросы. Почти на 90% разобрались с проблемой обманутых дольщиков! Уверен, что благодаря продолжению тесного сотрудничества Законодательного собрания с губернатором и правительством региона мы сможем добиться новых высот и закрыть многие проблемные области уже в ближайшие годы", - отметил депутат.

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Теги:
Василий Суханов Глеб Никитин
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