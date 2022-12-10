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Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева в рамках акции "Ёлка желаний". Об этом губернатор Нижегородской области рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации, 11-летний мальчик хочет встретиться с футболистами на стадионе "Нижний Новгород".
"Это нужно сделать, когда футболисты будут здесь готовиться к матчу. А еще, желательно, на фоне победы либо в преддверии сложного и яркого матча. Обязательно исполню! Мечты должны сбываться!", - подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.
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