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Общество

Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева в рамках акции "Ёлка желаний"

29 декабря 2022 10:19  [33] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева в рамках акции "Ёлка желаний". Об этом губернатор Нижегородской области рассказал в своем Telegram-канале.

Согласно информации, 11-летний мальчик хочет встретиться с футболистами на стадионе "Нижний Новгород".

"Это нужно сделать, когда футболисты будут здесь готовиться к матчу. А еще, желательно, на фоне победы либо в преддверии сложного и яркого матча. Обязательно исполню! Мечты должны сбываться!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.

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Теги:
Глеб Никитин Дети
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