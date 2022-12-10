Общий объем финансирования на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области превысил 5 млрд рублей Общество

Общий объем ассигнований на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2022 году превысил 5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на заседании правительства региона 28 декабря.

Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, на модернизацию первичного звена здравоохранения региона было направлено 3,1 млрд рублей. В процесс модернизации первичного звена вовлечено 88 медицинских учреждений региона. Основная часть средств позволила осуществить капитальный ремонт на 218 объектах здравоохранения.

В 2022 году было предусмотрено строительство 52 важных для жителей региона объектов – фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. На сегодняшний день 30 объектов введено в эксплуатацию или находится в стадии ввода. По оставшимся объектам формируются пакеты документов, заявки на ввод в эксплуатацию будут направлены в муниципалитеты до конца года.

"Значительные усилия также прилагаются для дооснащения и переоснащения оборудованием наших медицинских организаций. Первоначально программой модернизации была запланировано закупка 275 единиц медоборудования, однако за счет сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур первоначальный план закупки был увеличен на 26 единиц. В результате в медицинские организации поставлено более 300 единиц современного оборудования", – напомнил Давид Мелик-Гусейнов.

Нижегородская область ведет активную работу по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В этом году силами бригад санитарной авиации в медучреждения региона эвакуировано 386 человек, в том числе 36 детей. Отдельное внимание уделяется возобновленной работе нижегородских "Поездов здоровья". Благодаря проекту, инициированному губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в 2022 году произведено более 1 500 выездов медицинских диагностических комплексов, помощь специалистов смогли получить свыше 63 тысяч человек.

"Масштабная деятельность также ведется по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В этом году мы переоснастили оборудованием 5 первичных сосудистых отделений, активно готовимся к открытию в Арзамасе регионального сосудистого центра. Продолжаем работу по лекарственному обеспечению нижегородцев с болезнями системы кровоснабжения. Необходимые препараты в течение года получили более 14 тысяч таких пациентов", – рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Важных успехов также удалось достичь в рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"Четвертый год подряд переоснащаются оборудованием онкологический диспансер Нижнего Новгорода и онкологические отделения Арзамаса и Павлова. В числе закупленного в этом году оборудования – 2 современных линейных ускорителя с возможностью проведения всех видов лучевой терапии, включая радиохирургию и МРТ. Продолжилась организация первичной диагностики онкологических заболеваний в районах области. К 7-ми ранее открытым центрам амбулаторной онкологической помощи в 2022 году добавились еще два – в Шахунье и Починках", – добавил заместитель губернатора.

Губернатор Нижегородской области поручил Давиду Мелик-Гусейнову подготовить предложения по приоритизации ремонта крупных городских учреждений здравоохранения. Речь идёт о таких медучреждениях, как Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, больницы №13, №5 и №12 Нижнего Новгорода.

"Эти медицинские учреждения сейчас не охвачены мероприятиями национального проекта в части капитального ремонта. Но ими обязательно нужно системно заниматься. Необходимо подготовить соответствующие предложения на федеральный уровень", – сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин передал новый транспорт для учреждений образования и здравоохранения региона.