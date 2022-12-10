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Постоянная экспозиция произведений Бориса Кустодиева открылась в НГХМ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, художник творил в разных видах искусства: живописи, графике, гравюре, скульптуре, книжной иллюстрации.
Как рассказала искусствовед, учёный секретарь НГХМ Ирина Миронова, в коллекции музея насчитывается более 30 полотен Бориса Кустодиева.
Отдельно она отметила портрет-картины, где модель связана с интерьером или пейзажем. Борис Кустодиев является создателем этого жанра.
Также отмечается двусторонняя работа "На террасе" и "Русская Венера". Картины созданы на одном холсте с разницей в 20 лет. Для показа этого уникального полотна сделана новая специальная установка, позволяющая рассмотреть обе картины художника.
Также в НГХМ подготовлена сменную экспозицию искусства "серебряного века", в которую вошли произведения, ранее находившиеся в фондах или вернувшиеся после экспонирования на временных выставках вне музея.
Ранее сообщалось, что выставка "Названо Вазари. Возрождение" открылась в Арсенале в Нижнем Новгороде.
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