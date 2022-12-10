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Общество

Сергей Дорофеевский: "Вопрос о "Сапсане" в Нижнем Новгороде не закрыт"

29 декабря 2022 11:13  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на пресс-конференции по итогам года рассказал о будущем скоростных поездов "Сапсан" сообщением Москва - Нижний Новгород.

Напомним, поезд "Ласточка" заменил "Сапсан" на маршруте Нижний Новгород - Москва с 1 июня. В РЖД замену объяснили реконструкцией Курского вокзала в Москве и корректировкой графика движения поездов.

Как рассказал Сергей Дорофеевский, для замещения "Сапсанов" на период работ были запущены комфортабельные 10-вагонные "Ласточки".

"Сегодня московский узел является камнем преткновения. Потому что сейчас идет его глобальная перестройка, которая не позволяет пропускать "Сапсаны". Если мы начнем его пропускать, то это только ухудшит текущую ситуацию в Москве", - сказал начальник ГЖД.

Сергей Дорофеевский подчеркнул, что прорабатываются различные варианты, тема возвращения "Сапсанов" в Нижний Новгород не закрыта. Вопрос об их возвращении будет рассмотрен после завершения масштабных строительных работ в Москве.

Также он отметил, что "Ласточки" на маршруте в Москву ничем не уступают "Сапсанам" в плане комфорта и скорости.

Ранее заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что возвращение "Сапсанов" на маршрут Нижний Новгород – Москва нецелесообразно.

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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