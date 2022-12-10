Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Минимущества региона подписало с АНО "Клевер-1" соглашение о передаче здания на улице Чапаева, 64 в безвозмездное пользование для создания частной школы.

В данный проект будет вложено 100 млн рублей. Планируется, что в сентябре 2023 года в школе начнут учиться 5-8 классы, в сентябре 2024 года - 1-4 классы, а в 2025 году будет запущен полный образовательный цикл по всем классам.​

Глава Дзержинска Иван отметил, что в городе сейчас также готовится к открытию школа "Город наук" на 800 мест. Кроме того, подготовлена площадка для строительства школы №10 на 1 100 мест.

Ранее сообщалось, что ОКН регионального значения на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде планируется реконструировать под гостиницу.