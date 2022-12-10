Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2022 13:30  [3] Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранс" до конца года оборудуют валидаторами
29 декабря 2022 13:22  [26] Более 600 единиц техники и около 5 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 13:06  [62] Нижегородские врачи провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте
29 декабря 2022 12:42  [73] Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о стабильных ценах на электроэнергию
29 декабря 2022 12:32  [72] Владимир Солдатенков: "В 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта"
29 декабря 2022 12:19  [97] Ставшую в 14-й раз мамой нижегородку выписали из перинатального центра Борской ЦРБ
29 декабря 2022 12:09  [122] Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы
29 декабря 2022 11:46  [186] Магазин региональных продуктов открылся в Нижегородском кремле
29 декабря 2022 11:38  [112] Более 100 операций пациентам с патологией сосудов провели в 2022 году в нижегородской больнице №5
29 декабря 2022 11:30  [103] Евгений Семенов: "Регсовет - это серьезный консультационный орган, помогающий исполнительной власти в решении сложных вопросов"
Общество

Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы

29 декабря 2022 12:09  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание бывшей школы-интерната в Дзержинске будет отремонтировано для частной школы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Минимущества региона подписало с АНО "Клевер-1" соглашение о передаче здания на улице Чапаева, 64 в безвозмездное пользование для создания частной школы.

В данный проект будет вложено 100 млн рублей. Планируется, что в сентябре 2023 года в школе начнут учиться 5-8 классы, в сентябре 2024 года - 1-4 классы, а в 2025 году будет запущен полный образовательный цикл по всем классам.​

Глава Дзержинска Иван отметил, что в городе сейчас также готовится к открытию школа "Город наук" на 800 мест. Кроме того, подготовлена площадка для строительства школы №10 на 1 100 мест. 

Ранее сообщалось, что ОКН регионального значения на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде планируется реконструировать под гостиницу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph