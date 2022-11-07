Фото:
ОКН регионального значения на улице Большой Печерской планируется реконструировать под гостиницу. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект реконструкции здания на улице Большой Печерской, 21 - ОКН регионального значения "Дом Рукавишникова" - был подготовлен ООО НПП "Архитектоника" по заказу ООО "Сервис-А".
Архсовет на заседании 18 ноября рекомендовал продолжить реализацию реализацию переоборудования нежилого здания с учетом согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.
Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+