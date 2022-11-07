ОКН регионального значения на улице Большой Печерской планируется реконструировать под гостиницу Общество

Фото: Старков И.С

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ОКН регионального значения на улице Большой Печерской планируется реконструировать под гостиницу. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект реконструкции здания на улице Большой Печерской, 21 - ОКН регионального значения "Дом Рукавишникова" - был подготовлен ООО НПП "Архитектоника" по заказу ООО "Сервис-А".

Архсовет на заседании 18 ноября рекомендовал продолжить реализацию реализацию переоборудования нежилого здания с учетом согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.

Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.