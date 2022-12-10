Нюансы перевода финансовой отчетности

Если вам вдруг понадобится перевод финансовых документов, то к выбору подрядчика для выполнения подобного вида работ следует подходить достаточно ответственно. Что это означает? В подобном переводе не должно быть никаких неточностей, никаких ошибок или двойных смыслов. В случае, если перевод будет сделан некачественно, со стороны иностранных партнеров, для которых готовился этот документ, могут возникнуть некоторые недопонимания – и это в лучшем случае. А в худшем можно ожидать потеряю взаимопонимания, снижение уровня доверия и более конкретные проблемы – штрафы, пени, неустойки. Заказывая подобные переводы в московском бюро Jur-Perevod.ru, вы можете быть абсолютно уверены в том, что они будут выполнены максимально качественно и в оптимальные сроки.

Один из самых важных моментов, которые следует оговорить при заключении договора о переводе финансовых документов, - это дедлайн, то есть конечный срок, к которому может быть полностью выполнено задание. Вас должен насторожить тот факт, что подрядчик назначает совсем нереальные сроки. Это может быть связано с тем, что у компании множество трудовых ресурсов, и ваша задача просто будет разбита и распределена между ними. Ну а может быть о так, что компания-подрядчик хочет произвести хорошее впечатление на клиента, а потому берется за любые заказы, заведомо сокращая сроки их выполнения. К чему это может привести? К некачественному переводу, прежде всего, ну и ко всем вышеперечисленным проблемам с иностранными партнёрами.

Для того, чтобы оценить уровень мастерства того подрядчика, к которому вы хотите обратиться, следует убедиться в том, что они имеют достаточно знаний и навыков для решения вашей задачи. Это должны быть как минимум понимание международных экономических стандартов и изучение требований, которые предъявляются к конкретному типу финансовой отчетности в той стране, для которой вы готовите перевод. Вполне можно запросить у потенциального исполнителя результаты выполнения подобного задания предыдущих заказчиков.

Идеально, если переводчик, который будет заниматься данным заказом, будет иметь сразу два образования: одно – лингвистическое, гарантирующее высокий уровень владения иностранным языком, другое – экономическое или финансовое, чтобы быть знакомым с терминологией и переводить с использованием тех понятий, которые знакомы людям во всем мире. Конечно, такие специалисты редки, а их услуги дороги, однако, если вас интересует качество, следует обратиться именно к ним. Другой вариант гарантии качественного перевода – это привлечение к процессу перевода лингвистов и финансистов, экономистов, бухгалтеров, сотрудников финансовых учреждений и прочих специалистов этой сферы.

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