Нижегородские врачи провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Медики больницы им. Семашко провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в команду специалистов вошли невролог, реаниматолог и врач-рентгенохирург.

Мужчина с инсультом поступил в реанимацию больницы в первые 4,5 часа с момента развития первых симптомов удара. Было принято решение о проведении тромболитической терапии и экстренной установке стента в пораженный сегмент, что позволяет минимизировать риск развития смертельно опасных осложнений.

Главный врач больницы им. Н.А. Семашко Сергей Богданов рассказал, что уникальность данной операции заключается в том, что зачастую она является плановой, а не экстренной, как в данном случае.

"Такая операция по "острому" стентированию в нашей клинике первая. В других регионах страны методика также находится на этапе внедрения", – пояснил он.

Операция была проведена по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что более 100 операций пациентам с патологией сосудов провели в 2022 году в нижегородской больнице №5.