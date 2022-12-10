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Общество

Более 100 операций пациентам с патологией сосудов провели в 2022 году в нижегородской больнице №5

29 декабря 2022 11:38  [53] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 операций пациентам с патологией сосудов провели в 2022 году в нижегородской больнице №5.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, 275 электрокардиостимуляторов имплантировали в 2022 году специалисты городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода пациентам, пережившим внезапную сердечную смерть, а также с высоким риском фатальной аритмии.

"С 2011 года в отделении сердечно-сосудистой хирургии нашей больницы выполняются операции по трансвенозной экстракции эндокардиальных электродов при инфицировании электрокардиостимуляторов, переломах и иных дефектах электродов, а также тромбозах венозной системы у пациентов. По этому направлению медучреждение является одной из ведущих клиник России. В этом году мы впервые применили аппаратуру для торакоскопии во время трансвенозной экстракции при переломе дефибриллирующего электрода, имплантированного в нашей же больнице 11 лет назад. Уникальная операция прошла успешно", – сообщил главный врач больницы Николай Родин.

По его словам, в двух случаях операция по удалению электродов выполнялась ввиду развития у пациентов сужения верхней полой вены. Это сопровождалось клинической картиной венозного застоя в верхних конечностях, шее, голове.

"Операции данного уровня выполняются достаточно редко. В мировой литературе есть описания от двух до 30 случаев в нескольких клиниках. Врачами сердечно-сосудистого отделения больницы в одном случае удалено два электрода, а во втором – четыре, это совершенно уникальный случай", – рассказал заведующий отделением больницы Алексей Косоногов.

Главный врач медучреждения Николай Родин также подвел итог работы больницы в 2022 году. По его словам, качественно и в срок выполнены все операции. Отлажено взаимодействие между отделением сердечно-сосудистой хирургии и кардиологическими отделениями клиник города. "Возможности современного оборудования и квалификация персонала позволяют оказывать кардиологическую помощь пациентам в больших объемах, в том числе выполнять гораздо больше операций", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области превысил 5 млрд рублей.

 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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