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Бизнес

Головное судно на воздушной подушке "Волжский" заложили в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

29 декабря 2022 12:57  [103] Бизнес

Фото: "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В канун Нового года под Чкаловском на верфи "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" были заложены два новых судна: уже седьмой скоростной "Метеор 120Р" и головное судно на воздушной подушке "Волжский".

Как сообщили в пресс-службе конструкторского бюро, СВП "Волжский" будет первое в современной истории предприятия, созданное по собственному проекту и на собственной верфи. Оно предназначено для круглогодичной эксплуатации на водных, снежных и грунтовых поверхностях при экстремальных температурах от -35 до +40 градусов. Пассажировместимость "Волжского" составит до 25 человек, скорость хода – 65 км/ч, а дальность – 900 км.

Особо стоит подчеркнуть, что энергетическая установка на СВП будет отечественного производства.

Согласно информации, на церемонии закладки присутствовали глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов, глава г.о. Чкаловский Александр Кудряшов, и.о. директора "Музея морского флота" Евгения Петлинская, а также сотрудники предприятия и другие почётные гости.

Как отметили присутствующие, скоростные суда нового поколения уже успели стать украшением Нижегородского региона и символом возрождения скоростного пассажирского флота.

В честь этого генеральный конструктор ЦКБ Георгий Анцев и генеральный директор предприятия Сергей Итальянцев передали в музей Морского флота модель "Валдая 45Р" – первого судна, сошедшего со стапелей верфи "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" и ставшего символом скоростного флота нового поколения.

Как рассказали на предприятии, с появлением в 2021 году головного СПК "Метеор 120Р" и его последующей эксплуатацией в Ханты-Мансийском автономном округе стало понятно, что такие суда необходимы для речной навигации по стране.

Совсем скоро новые "Метеоры 120Р" появятся в Нижегородской области, Якутии, в Северо-Западном и других регионах нашей страны.

Напомним, правительство Нижегородской области представило судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" на ПМЭФ-2022. Как отметил губернатор Глеб Никитин в ходе презентации, "Метеор" – гордость судостроения нижегородского региона, и новое судно "Метеор 120Р" уже доказало свою востребованность, желающих приобрести его немало.

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Теги:
Судостроение Чкаловский г.о.
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