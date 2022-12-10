Нижегородцам рассказали об опасностях новогодних праздников для домашних животных Общество

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

Врачи Госветуправления Нижнего Новгорода напомнили, что в новогодние праздники пациентами ветеринарных клиник часто становятся домашние животные.

Как рассказала начальник государственной ветеринарной клиники Автозаводского района Анна Скребец, самыми частыми диагнозами, начиная со 2-3 января, становятся панкреатиты и отправление. Их первыми признаками являются рвота, понос и плохое самочувствие.

"Хозяева сначала молчат, но после вопросов ветеринаров признаются: да, давали собачке красную рыбку с праздничного стола и жирную копченую колбасу, сыр… После первичного осмотра животное проходит УЗИ – диагностику, все необходимые лабораторные исследования, после чего назначается лечение", - рассказала Анна Скребец.

Также опасна мишура на елке, которая чаще всего привлекает внимание кошек. Дождик может обвиться вокруг корня языка питомца, повредить пищевод и забить кишечник, что может привести к тяжелым осложнениям, нередко приводящим к гибели животного.

Ветеринары рекомендуют не использовать при украшении домов гирлянды и тонкую мишуру или вешать их в места, недоступные для питомца.

Кроме того, животные испытывают стресс от фейерверков, хлопушек и петард.

"Много собак попадают на прием в состоянии сильнейшего нервного стресса после взрывов петард. Животные тяжело дышат грудью, отправляем на рентген. Также проводим ЭКГ, если есть подозрения на сердечную недостаточность. После подтверждения диагноза назначаем лечение", - рассказала Анна Скребец.

Начальник Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов призвал нижегородцев не заниматься самолечением животных. Квалифицированную помощь может оказать только специалисты.

Государственные ветеринарные клиники ведут прием в праздники и работают во всех районах Нижнего Новгорода. С их графиком можно ознакомиться по ссылке.