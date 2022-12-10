Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2022 14:47  [56] Представители АПЗ передали новогодний подарок воспитанникам дома соцобслуживания для детей "Маяк"
29 декабря 2022 14:36  [64] Новую ГАЗель подарили многодетной семье из Балахнинского района
29 декабря 2022 13:58  [81] Нижегородцам рассказали об опасностях новогодних праздников для домашних животных
29 декабря 2022 13:44  [115] Потепление до -2° прогнозируется в Нижнем Новгороде накануне Нового года
29 декабря 2022 13:30  [145] Все автобусы "Нижегородпассажиравтотранс" до конца года оборудуют валидаторами
29 декабря 2022 13:22  [107] Более 600 единиц техники и около 5 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 13:06  [151] Нижегородские врачи провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте
29 декабря 2022 12:42  [118] Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о стабильных ценах на электроэнергию
29 декабря 2022 12:32  [105] Владимир Солдатенков: "В 2022 году в Нижегородской области был дан старт глобальной модернизации в сфере общественного транспорта"
29 декабря 2022 12:19  [138] Ставшую в 14-й раз мамой нижегородку выписали из перинатального центра Борской ЦРБ
Общество

Нижегородцам рассказали об опасностях новогодних праздников для домашних животных

29 декабря 2022 13:58  [81] Общество

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

Врачи Госветуправления Нижнего Новгорода напомнили, что в новогодние праздники пациентами ветеринарных клиник часто становятся домашние животные. 

Как рассказала начальник государственной ветеринарной клиники Автозаводского района Анна Скребец, самыми частыми диагнозами, начиная со 2-3 января, становятся панкреатиты и отправление. Их первыми признаками являются рвота, понос и плохое самочувствие.

"Хозяева сначала молчат, но после вопросов ветеринаров признаются: да, давали собачке красную рыбку с праздничного стола и жирную копченую колбасу, сыр… После первичного осмотра животное проходит УЗИ – диагностику, все необходимые лабораторные исследования, после чего назначается лечение", - рассказала Анна Скребец.

Также опасна мишура на елке, которая чаще всего привлекает внимание кошек. Дождик может обвиться вокруг корня языка питомца, повредить пищевод и забить кишечник, что может привести к тяжелым осложнениям, нередко приводящим к гибели животного.

Ветеринары рекомендуют не использовать при украшении домов гирлянды и тонкую мишуру или вешать их в места, недоступные для питомца.

Кроме того, животные испытывают стресс от фейерверков, хлопушек и петард.

"Много собак попадают на прием в состоянии сильнейшего нервного стресса после взрывов петард. Животные тяжело дышат грудью, отправляем на рентген. Также проводим ЭКГ, если есть подозрения на сердечную недостаточность. После подтверждения диагноза назначаем лечение", - рассказала Анна Скребец.

Начальник Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов призвал нижегородцев не заниматься самолечением животных. Квалифицированную помощь может оказать только специалисты.

Государственные ветеринарные клиники ведут прием в праздники и работают во всех районах Нижнего Новгорода. С их графиком можно ознакомиться по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph