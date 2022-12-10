Борского подростка приговорили к 6 годам колонии за поджог школьника Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Борского подростка приговорили к 6 годам колонии за поджог школьника. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 7 ноября 2021 год на тот момент 17-летний подросток на улице Вокзальной поселка Неклюдово г.о.г. Бор в ходе ссоры избил школьника. Потерпевший попытался убежать от нападавшего, но тот настиг его около железнодорожной станции, облил легковоспламеняющейся жидкостью, оглушил и поджег, а затем скрылся с места преступления.

Школьник смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Его госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

Подросток был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "д" УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Суд назначил уже 18-летнему подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что нижегородка умерла в подъезде после избиения соседом.