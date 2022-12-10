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Общество

Депутаты ЗСНО приняли участие в акции "Ёлка желаний"

29 декабря 2022 15:13  [109] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин достал с ёлки шарик с желанием семилетней девочки из Дзержинска – Софии, которая мечтает о полете на воздушном шаре.

"Всегда с большим удовольствием участвую в акции "Ёлка желаний". Новый год – время чудес, в эти дни мы, взрослые, можем примерить на себя роль доброго волшебника Деда Мороза и исполнить мечты детей. Современные ребята – это другое поколение, подарки стали более технологичными, практичными. Поэтому полет на воздушном шаре от маленькой Софии выглядит неожиданно и очень романтично", - сказал Евгений Люлин.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции "Единая Россия", Ольга Щетинина сняла с ёлки желание 15-летнего Даниила, который мечтает о смартфоне. Заместитель председателя регионального парламента Денис Бакиев снял с ёлки желание 17-летней Екатерины из Кстова, которая мечтает о профессиональном микрофоне.

Председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимиру Солдатенкову выпало желание шестилетней Ксении из Нижнего Новгорода, которая мечтает о ноутбуке, председателю комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорю Норенкову – желание 10-летней Алены из Нижнего Новгорода, которая мечтает о встрече с фокусником, депутату регионального парламента Рустаму Досаеву – желание семилетней Ксении из Выксы, которая мечтает побывать в Великом Устюге.

Депутат регионального парламента Алексей Антонов снял с ёлки желание девятилетней Карины, которая мечтает о ноутбуке, депутат Алексей Фролов – желание 16-летнего Максима из Чкаловского городского округа, который мечтает о ноутбуке, депутат Юрий Лебедев – желание девятилетней Марии из Сормовского района Нижнего Новгорода, которая мечтает о ноутбуке, депутат Игорь Седых – желание 15-летней Александры из Арзамасского округа, которая мечтает о ноутбуке, депутат Татьяна Гриневич – желание 12-летней Валерии, которая мечтает о ноутбуке.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева в рамках акции "Ёлка желаний". Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.

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Теги:
Законодательное собрание Новый год
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