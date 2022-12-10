Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде
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Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
Согласно информации, к действующим выставкам, экскурсиям и постановкам добавились три экскурсии в парке "Швейцария".
Так, экскурсия "Путешествие по Швейцарии" познакомит участников с обновленным парком, его спортивной, детской и развлекательно-образовательной инфраструктурой, "Эко-тропа" расскажет о животных и растениях парка, а "История парка в истории города" посвящена 120-летнему развитию 170 гектаров - от первых саженцев до одного из крупнейших парков страны.
Как рассказали в департаменте, средства "Пушкинской карты" можно потратить также на аренду коворкинга в библиотеках, участие в мастер-классах музейно-выставочного центра "Микула" или занятия с психологом в "Территории эмоций".
В департаменте добавили, что "Пушкинскую карту" оформили уже 95% школьников Нижнего Новгорода.
С учреждениями, мероприятия которых доступны по "Пушкинской карте", можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте".
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