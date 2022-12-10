Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, к действующим выставкам, экскурсиям и постановкам добавились три экскурсии в парке "Швейцария".

Так, экскурсия "Путешествие по Швейцарии" познакомит участников с обновленным парком, его спортивной, детской и развлекательно-образовательной инфраструктурой, "Эко-тропа" расскажет о животных и растениях парка, а "История парка в истории города" посвящена 120-летнему развитию 170 гектаров - от первых саженцев до одного из крупнейших парков страны.

Как рассказали в департаменте, средства "Пушкинской карты" можно потратить также на аренду коворкинга в библиотеках, участие в мастер-классах музейно-выставочного центра "Микула" или занятия с психологом в "Территории эмоций".

В департаменте добавили, что "Пушкинскую карту" оформили уже 95% школьников Нижнего Новгорода.

С учреждениями, мероприятия которых доступны по "Пушкинской карте", можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте".