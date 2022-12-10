Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 декабря 2022 16:07  [70] Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте"
29 декабря 2022 10:56  [179] Постоянная экспозиция произведений Бориса Кустодиева открылась в НГХМ
28 декабря 2022 16:09  [190] Более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы
28 декабря 2022 12:58  [319] Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря
27 декабря 2022 16:45  [269] Нижегородские учреждения допобразования в 2022 году закупили новое оборудование почти на 30 млн рублей
26 декабря 2022 14:05  [230] Карнавальное шествие состоится в Автозаводском районе 27 декабря
26 декабря 2022 12:50  [202] Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы
26 декабря 2022 11:04  [308] Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: "ЛитРес" и "Ростелеком" провели предновогодний опрос читателей
25 декабря 2022 14:54  [419] Капремонт завершили в корпусе музыкальной школе в поселке Тоншаево
25 декабря 2022 13:08  [456] Праздничную подсветку зажгут на нижегородской телебашне в честь новогоднего фестиваля в "Заповедных кварталах"
Культура и отдых

Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте"

29 декабря 2022 16:07  [70] Культура и отдых
Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде

Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, к действующим выставкам, экскурсиям и постановкам добавились три экскурсии в парке "Швейцария".

Так, экскурсия "Путешествие по Швейцарии" познакомит участников с обновленным парком, его спортивной, детской и развлекательно-образовательной инфраструктурой, "Эко-тропа" расскажет о животных и растениях парка, а "История парка в истории города" посвящена 120-летнему развитию 170 гектаров - от первых саженцев до одного из крупнейших парков страны.

Как рассказали в департаменте, средства "Пушкинской карты" можно потратить также на аренду коворкинга в библиотеках, участие в мастер-классах  музейно-выставочного центра "Микула" или занятия с психологом в "Территории эмоций". 

В департаменте добавили, что "Пушкинскую карту" оформили уже 95% школьников Нижнего Новгорода.

С учреждениями, мероприятия которых доступны по "Пушкинской карте", можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph