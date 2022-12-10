Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых лекарств на 2023 год Общество

Правительство России внесло изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения на следующий год. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно соответствующим правкам, внесённых в распоряжение правительства России от 12 октября 2019 года, в список добавили комбинацию средств для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза под торговым наименованием "Онкаспар".

Кроме этого, из списка исключили мельдоний - препарат для лечения болезней сердца.

В документе говорится, что распоряжение вступит в силу через два месяца после опубликования.

Напомним, до этого момента в перечень ЖНВЛП входило 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.

Ранее сообщалось, что рецептурные лекарства начнут продавать через интернет.