Минпромторг РФ объявил конкурс на пост гендиректора завода им. Свердлова в Дзержинске Общество

Фото: соцсети завода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минпромторг РФ объявил конкурс на пост гендиректора завода им. Свердлова в Дзержинске. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, будущий руководитель предприятия должен иметь высшее образование, опыт работы в этой сфере деятельности, опыт руководства не менее года и доступ к государственной тайне.

Прием заявок начнется 13 января и продлится до 27 января, а сам конкурс пройдет 13 апреля.

Кандидаты в рамках конкурса должны предоставить программу деятельности предприятия на ближайшие 3-5 лет.

Также в сообщении Минпромторга опубликованы основные данные о заводе им. Свердлова. Так, по состоянию на 1 октября, объем производства составляет 14,32 млрд рублей, прибыль – 1,345 млрд, основные фонды – 7,469 млрд рублей.

Средняя зарплата на предприятии составляет 53 636 рублей, а среднесписочная численность работников – 6 592 человека.

Напомним, сейчас пост гендиректора завода им. Свердлова занимает Наиль Гиниятов.

Предыдущего директора завода им. Свердлова Юрия Шумского в сентябре задержали в Москве.

Как тогда утверждал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, дирекция завода злоупотребляет своими полномочиями, что может нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России.