Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в числе награжденных - работники образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций, представители государственных и муниципальных органов власти.

"Это признание вашего вклада в развитие экономической, социальной и культурной жизни. Главное, что за этими достижениями, за вашей работой стоит желание вкладывать свои силы в благополучие региона и помощь людям", - отметил Глеб Никитин.

Так, заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н.А. Семашко Сергей Рогожкин награжден "Орденом Пирогова".

Первый тренер Дины и Арины Авериных Лариса Белова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени".

Благодарности президента России получили председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Также почетное звание "Заслуженный экономист РФ" присвоено замминистра, начальнику управления социально-экономического прогнозирования и территориального развития министерства экономического развития и инвестиций региона Алевтине Ереминой.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что лучших работников органов ЗАГС наградили в Нижегородской области.