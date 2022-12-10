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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, в числе награжденных - работники образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций, представители государственных и муниципальных органов власти.
"Это признание вашего вклада в развитие экономической, социальной и культурной жизни. Главное, что за этими достижениями, за вашей работой стоит желание вкладывать свои силы в благополучие региона и помощь людям", - отметил Глеб Никитин.
Так, заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н.А. Семашко Сергей Рогожкин награжден "Орденом Пирогова".
Первый тренер Дины и Арины Авериных Лариса Белова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени".
Благодарности президента России получили председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.
Также почетное звание "Заслуженный экономист РФ" присвоено замминистра, начальнику управления социально-экономического прогнозирования и территориального развития министерства экономического развития и инвестиций региона Алевтине Ереминой.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что лучших работников органов ЗАГС наградили в Нижегородской области.
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