Дети поздравили с Новым годом Деда Мороза и Снегурочку на Нижегородской ярмарке Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал об акции "Российский детский Дед Мороз".

В рамках акции, запущенной командой "Движение первых", дети поздравляют тех, кто трудится в новогодние праздники.

"У главных волшебников страны сейчас много дел — нужно успеть порадовать каждого ребёнка. Здорово, что в ответ Дед Мороз и его внучка тоже получают внимание и заботу. Не забыли ребята и про печника, который следит за тем, чтобы никто не замёрз на Ярмарочной площади. Угостили вкусной выпечкой. Каждый взрослый когда-то был ребёнком, и здорово, что школьники и студенты напоминают про волшебное ожидание чуда", - написал Глеб Никитин.

Ранее Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21.