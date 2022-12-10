Дети поздравили с Новым годом Деда Мороза и Снегурочку на Нижегородской ярмарке

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал об акции "Российский детский Дед Мороз".
В рамках акции, запущенной командой "Движение первых", дети поздравляют тех, кто трудится в новогодние праздники.
"У главных волшебников страны сейчас много дел — нужно успеть порадовать каждого ребёнка. Здорово, что в ответ Дед Мороз и его внучка тоже получают внимание и заботу. Не забыли ребята и про печника, который следит за тем, чтобы никто не замёрз на Ярмарочной площади. Угостили вкусной выпечкой. Каждый взрослый когда-то был ребёнком, и здорово, что школьники и студенты напоминают про волшебное ожидание чуда", - написал Глеб Никитин.
Ранее Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21.
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