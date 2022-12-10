Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 10:56  [13] Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет запущен 1 января
30 декабря 2022 10:35  [43] Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь
30 декабря 2022 10:19  [64] Нижегородская молодежь поздравит с Новым годом 173 ветеранов Великой Отечественной войны
30 декабря 2022 09:37  [103] Глеб Никитин открыл первое отделение детской компьютерной школы в Нижнем Новгороде
30 декабря 2022 09:28  [130] Еще 12 парковочных зон в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года
30 декабря 2022 09:16  [99] Новогоднее аудиовизуальное представление появилось на Дмитриевской башне Нижегородского кремля
29 декабря 2022 19:23  [282] Сеть дорог ГК "Автодор" в 2022 году выросла до 4 162 км
29 декабря 2022 19:04  [299] Злоумышленники начали "уводить" аккаунты в Telegram через сайты для голосования
29 декабря 2022 18:43  [287] Первичное отделение "Движения Первых" открылось на базе школы №118 в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 18:25  [266] Дети поздравили с Новым годом Деда Мороза и Снегурочку на Нижегородской ярмарке
Общество

Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь

30 декабря 2022 10:35  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Так, 31 декабря маршрут Т-3 будет работать по расписанию выходного дня, но один автобус будет курсировать до 2:00.

Маршруты Т-74 и Т-91 будут работать до 23:00 31 декабря, а у автобуса Т-76 последнее отправление с автовокзала "Щербинки" запланировано на 22:45.

На маршрутах Т-65, Т-83 и Т-87 по три автобуса будут работать до 00:00.

Автобусы остальных частных перевозчиков в новогоднюю ночь будут работать по расписанию выходного дня.

Также Алена Чернышова сообщила, что канатная дорога 31 декабря будет работать до 20:00, а 1 января откроется в 12:00 и закроется в 20:00.

Напомним, в новогоднюю ночь также продлена работа муниципальных автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph