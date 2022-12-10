Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Так, 31 декабря маршрут Т-3 будет работать по расписанию выходного дня, но один автобус будет курсировать до 2:00.

Маршруты Т-74 и Т-91 будут работать до 23:00 31 декабря, а у автобуса Т-76 последнее отправление с автовокзала "Щербинки" запланировано на 22:45.

На маршрутах Т-65, Т-83 и Т-87 по три автобуса будут работать до 00:00.

Автобусы остальных частных перевозчиков в новогоднюю ночь будут работать по расписанию выходного дня.

Также Алена Чернышова сообщила, что канатная дорога 31 декабря будет работать до 20:00, а 1 января откроется в 12:00 и закроется в 20:00.

Напомним, в новогоднюю ночь также продлена работа муниципальных автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.