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Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет запущен 1 января. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, он будет следовать по маршруту "Новое Доскино - ст. метро "Парк культуры".
На пути следования автобуса предусмотрены остановки "Поворот на ГСХП Доскино" и "Новое Доскино".
Конечная остановка А-84 предусмотрена около 13-й линии поселка Новое Доскино.
Ранее сообщалось, что два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде.
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