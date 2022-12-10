Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет запущен 1 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет запущен 1 января. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, он будет следовать по маршруту "Новое Доскино - ст. метро "Парк культуры".

На пути следования автобуса предусмотрены остановки "Поворот на ГСХП Доскино" и "Новое Доскино".

Конечная остановка А-84 предусмотрена около 13-й линии поселка Новое Доскино.

Ранее сообщалось, что два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде.