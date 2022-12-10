Два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, маршрут А-47 будет продлен до жилого комплекса "Академический".

Также на начало февраля запланировано продление автобуса А-30 до микрорайона "Бурнаковский".

Кроме того, Алена Чернышова напомнила, что запуск нового автобусного маршрута А-84 запланирован на январь 2023 года.

Ранее сообщалось, что два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию.