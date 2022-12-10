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Общество

Два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде

26 декабря 2022 11:12  [271] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два автобусных маршрута продлят в начале 2023 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, маршрут А-47 будет продлен до жилого комплекса "Академический". 

Также на начало февраля запланировано продление автобуса А-30 до микрорайона "Бурнаковский".

Кроме того, Алена Чернышова напомнила, что запуск нового автобусного маршрута А-84 запланирован на январь 2023 года.

Ранее сообщалось, что два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию.

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Теги:
Общественный транспорт
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