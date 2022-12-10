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Общество

Новый цифровой маммограф появился в Нижегородском клинико-диагностическом центре

30 декабря 2022 11:08  [90] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой маммограф стоимостью 16 млн рублей был закуплен в декабре для Нижегородского областного клинико-диагностического центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметили в медучреждении, приобретение оборудования стало завершающим этапом централизации маммологической службы КДЦ. Уникальность нового аппарата заключается в использовании технологии томосинтеза, которая позволяет проводить послойное многосрезовое исследование для экспертной оценки патологии молочной железы.

"Новый маммограф обеспечивает высочайшее качество снимков. К его достоинствам также относятся низкая доза облучения, полностью цифровая экосистема и мгновенная передача результата лечащему врачу. Это большое подспорье для диагностики и лечения различных новообразований", – рассказала главный врач Нижегородского клинико-диагностического центра Ольга Гудушина.

Закупленная аппаратура способствует достижению целей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". Проведение качественной цифровой маммографии позволит своевременно диагностировать онкологические проблемы у жительниц региона и начать необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи провели уникальную операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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