Скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована Общество

Фото: Надежда Кей

Скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, реставрация самого миниатюрного памятника Нижнего Новгорода была проведена из-за того, что он покрылся ржавчиной.

Скульптура была аккуратно извлечена из Кремлевской стены для избежания ее повреждения во время проведение ремонтных работ на стенах Кремя.

После завершения реставрации птичка была возвращена на место. Также рядом с ней обновили табличку "Холм поэтов".

Ранее сообщалось, что скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее.

СПРАВКА:

По легенде, скульптура посвящена Чижику-Пыжику. Она находится около Северной башни Кремля.

Также существует версия, что скульптура изображает соловья - символ таланта и вдохновения. Рядом с ней находится "Холм поэтов", на котором собирались нижегородские поэты и читали свои стихи.