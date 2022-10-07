Скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее Общество

Фото: с сайта rutraveller.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городские власти, наконец, приняли решение, где будет размещаться памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина, демонтированный в 2012 году из парка Кулибина.

Напомним, гипсовая трёхметровая скульптура находилась в плачевном состоянии, в 2017 году было принято решение её отреставрировать и определить новое место установки. Изначально её планировали разместить в сквере на улице Ковалихинской - за данную площадку проголосовали и жители города. Также рассматривались площадки перед кинотеатром "Буревестник" и в сквере по улице Ефремова, д.2.

Но от данных идей впоследствии решили отказаться в связи с тем, что гипсовую скульптуру нельзя размещать под открытым небом, иначе она быстро разрушится. А в сквере на улице Ковалихинской была установлена бронзовая копия. Открытие памятника было приурочено к 50-летнему юбилею музея-квартиры писателя, располагающегося недалеко от сквера - на улице Семашко.

В сентябре 2021 года администрация Нижнего Новгорода снова подняла вопрос с местоположением для знаковой скульптуры. Тогда председатель городской Общественной палаты Геннадий Рябов предположил, что фигуру можно установить в одном из мест, которое связано с именем писателя, в учреждении и организации, носящей его имя. Горожанам снова предложили присоединиться к выбору площадки.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Общественной палате Нижнего Новгорода, были получены различные предложения от нижегородцев. Совместно с горадминистрацией были проработаны возможности размещения скульптуры на различных городских площадках, ряд предложений был отклонён по объективным обстоятельствам, а также из соображений пожарной и антитеррористической безопасности. Особое внимание уделялось тому, что фигуру размером около 3 м необходимо разместить внутри помещения для защиты от воздействия погодных условий.

В итоге после тщательного анализа решено разместить скульптуру Максима Горького в открытом хранении фондохранилища филиала МБУК "Государственный музей А.М. Горького", расположенном на улице Минина, 26. После завершения реставрационных работ в музее скульптура будет доступна для всех желающих.

СПРАВКА:

Андрей Викторович Кикин (1898-1963) - русский, советский скульптор-монументалист, график, художник-иллюстратор. Проживал в Нижнем Новгороде (Горьком). В Нижнем Новгороде осталось много памятников и декоративных скульптур работы Кикина: "Олень" на воротах Автозавода и на башне Кремля, бюст Н.И.Собольщикова-Самарина в фойе театра драмы, "Алёша Пешков" у домика Каширина, Лобачевский – в Университете, Горький и Кулибин в Парке Кулибина, Минин на ул.Минина и другие.