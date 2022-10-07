Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2022 11:05  [2] Скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
28 октября 2022 10:58  [11] В поселке Гнилицы Автозаводского района начали строить фельдшерско-акушерский пункт
28 октября 2022 10:04  [92] Аномальное потепление до +10° с дождём и ветром придут в Нижегородскую область в выходные
28 октября 2022 09:44  [86] Бумажные спецразрешения для большегрузов будут отменены в Нижегородской области с 2023 года
28 октября 2022 09:21  [124] Свет на целый день планово отключен в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября
27 октября 2022 19:15  [301] Госдума РФ утвердила закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
27 октября 2022 18:55  [274] Проезд к больнице №10 с улицы Чонгарской перекрыли до 28 декабря
27 октября 2022 17:06  [375] "Экотропу" открыли в нижегородском парке "Швейцария"
27 октября 2022 16:22  [343] Энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области
27 октября 2022 16:05  [530] "Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России"
Общество

Скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее

28 октября 2022 11:05  [2] Общество

Фото: с сайта rutraveller.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городские власти, наконец, приняли решение, где будет размещаться памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина, демонтированный в 2012 году из парка Кулибина.

Напомним, гипсовая трёхметровая скульптура находилась в плачевном состоянии, в 2017 году было принято решение её отреставрировать и определить новое место установки. Изначально её планировали разместить в сквере на улице Ковалихинской - за данную площадку проголосовали и жители города. Также рассматривались площадки перед кинотеатром "Буревестник" и в сквере по улице Ефремова, д.2.

Но от данных идей впоследствии решили отказаться в связи с тем, что гипсовую скульптуру нельзя размещать под открытым небом, иначе она быстро разрушится. А в сквере на улице Ковалихинской была установлена бронзовая копия. Открытие памятника было приурочено к 50-летнему юбилею музея-квартиры писателя, располагающегося недалеко от сквера - на улице Семашко.

В сентябре 2021 года администрация Нижнего Новгорода снова подняла вопрос с местоположением для знаковой скульптуры. Тогда председатель городской Общественной палаты Геннадий Рябов предположил, что фигуру можно установить в одном из мест, которое связано с именем писателя, в учреждении и организации, носящей его имя. Горожанам снова предложили присоединиться к выбору площадки.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Общественной палате Нижнего Новгорода, были получены различные предложения от нижегородцев. Совместно с горадминистрацией были проработаны возможности размещения скульптуры на различных городских площадках, ряд предложений был отклонён по объективным обстоятельствам, а также из соображений пожарной и антитеррористической безопасности. Особое внимание уделялось тому, что фигуру размером около 3 м необходимо разместить внутри помещения для защиты от воздействия погодных условий.

В итоге после тщательного анализа решено разместить скульптуру Максима Горького в открытом хранении фондохранилища филиала МБУК "Государственный музей А.М. Горького", расположенном на улице Минина, 26. После завершения реставрационных работ в музее скульптура будет доступна для всех желающих.

СПРАВКА:

Андрей Викторович Кикин (1898-1963) - русский, советский скульптор-монументалист, график, художник-иллюстратор. Проживал в Нижнем Новгороде (Горьком). В Нижнем Новгороде осталось много памятников и декоративных скульптур работы Кикина: "Олень" на воротах Автозавода и на башне Кремля, бюст Н.И.Собольщикова-Самарина в фойе театра драмы, "Алёша Пешков" у домика Каширина, Лобачевский – в Университете, Горький и Кулибин в Парке Кулибина, Минин на ул.Минина и другие.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Максим Горький Общественная палата Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph