Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 14:03  [4] Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области
30 декабря 2022 13:57  [26] Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год
30 декабря 2022 13:50  [39] Владислав Атмахов: Самая главная задача для ЛДПР – помощь людям
30 декабря 2022 13:00  [86] Расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде
30 декабря 2022 12:40  [90] Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой в рамках акции "Ёлка желаний"
30 декабря 2022 12:28  [109] Скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована
30 декабря 2022 12:23  [98] Анна Давыдова: "В деле сохранения исторического наследия в Нижнем Новгороде, действительно, произошел прорыв!"
30 декабря 2022 12:10  [109] Олег Лавричев поздравил нижегородского ветерана ВОВ с Новым годом
30 декабря 2022 11:42  [100] Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей города с наступающим Новым годом
30 декабря 2022 11:36  [121] Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области
Общество

Расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде

30 декабря 2022 13:00  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расселение 97 аварийных домов в рамках комплексного развития территорий планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минстрое России.

Согласно информации, расселение улучшит жилищные условия для 2 718 человек.

Также на территориях снесенных домов планируется строительство объектов площадью более 800 тысяч кв.м, а жилых помещений - более 470 тысяч кв.м.

На данный момент опубликованы проекты КРТ в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.

Так, в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева планируется расселить 9 домов общей площадью 2 029,8 кв.м и строительство 30 840 кв.м площадей, из которые более половины - жилые.

В границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской будет расселено 23 дома общей площадью 7 939,56 кв.м, с последующим строительством 79 100 кв.м общих площадей, из которых 48 380 кв.м будут жилыми.

Всего в Нижегородской области разрабатывает 17 проектов КРТ, из которых три уже реализуются.

Общая площадь других 14 проектов составляет 227 га. Градостроительный потенциал территорий – 1,874 млн кв.м, в том числе жилья – более 1,5 млн кв.м.

Ранее сообщалось, что шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье КРТ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph