Расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде

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Расселение 97 аварийных домов в рамках комплексного развития территорий планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минстрое России.
Согласно информации, расселение улучшит жилищные условия для 2 718 человек.Также на территориях снесенных домов планируется строительство объектов площадью более 800 тысяч кв.м, а жилых помещений - более 470 тысяч кв.м.
На данный момент опубликованы проекты КРТ в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.
Так, в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева планируется расселить 9 домов общей площадью 2 029,8 кв.м и строительство 30 840 кв.м площадей, из которые более половины - жилые.
В границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской будет расселено 23 дома общей площадью 7 939,56 кв.м, с последующим строительством 79 100 кв.м общих площадей, из которых 48 380 кв.м будут жилыми.
Всего в Нижегородской области разрабатывает 17 проектов КРТ, из которых три уже реализуются.
Общая площадь других 14 проектов составляет 227 га. Градостроительный потенциал территорий – 1,874 млн кв.м, в том числе жилья – более 1,5 млн кв.м.
Ранее сообщалось, что шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде.
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