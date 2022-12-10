Расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расселение 97 аварийных домов в рамках комплексного развития территорий планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минстрое России.

Согласно информации, расселение улучшит жилищные условия для 2 718 человек.

Также на территориях снесенных домов планируется строительство объектов площадью более 800 тысяч кв.м, а жилых помещений - более 470 тысяч кв.м.

На данный момент опубликованы проекты КРТ в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода.

Так, в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева планируется расселить 9 домов общей площадью 2 029,8 кв.м и строительство 30 840 кв.м площадей, из которые более половины - жилые.

В границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской будет расселено 23 дома общей площадью 7 939,56 кв.м, с последующим строительством 79 100 кв.м общих площадей, из которых 48 380 кв.м будут жилыми.

Всего в Нижегородской области разрабатывает 17 проектов КРТ, из которых три уже реализуются.

Общая площадь других 14 проектов составляет 227 га. Градостроительный потенциал территорий – 1,874 млн кв.м, в том числе жилья – более 1,5 млн кв.м.

Ранее сообщалось, что шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде.