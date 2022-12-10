Владислав Атмахов: Самая главная задача для ЛДПР – помощь людям Общество

"Самой главной задачей для ЛДПР - помощь людям", - заявил координатор НРО ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, подводя итоги уходящего 2022 года.

"Год был непростым – начало спецоперации на Донбассе, давление коллективного Запада, а также уход из жизни основателя ЛДПР, одного из величайших политиков современности, который всей душой любил Россию и её граждан Владимира Жириновского", - добавил парламентарий.

Говоря о помощи, оказываемой жителям региона, Владислав Атмахов отметил, что из депутатского фонда на развитие и поддержку территорий были выделены деньги на приобретение мебели в школы и детские сады, на развитие спортивных секций и физкультурно-оздоровительных комплексов, на помощь Домам культуры и школам искусств, а также на точечное благоустройство общественных объектов в Нижегородской области.

"Конечно же, как и ранее, оказывали финансовую помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – одиноким пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам, инвалидам, сиротам и многим другим", - добавил он.

По его словам, особое внимание в это сложное время ЛДПР уделила помощи участникам СВО и их семьям. ЛДПР с первых дней начала спецоперации оказывала им поддержку на различных уровнях: это и внесение законопроектов, направленных на защиту их прав, и гуманитарная помощь (депутаты и координаторы ЛДПР вместе с неравнодушными гражданами собирали необходимые вещи, после чего представители ЛДПР лично отвозили груз в места дислокации наших войск).

"Уже несколько лет на территории региона реализуется мусорная реформа. Ко мне, как к председателю комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области, поступали многочисленные жалобы на нехватку контейнеров и ненадлежащее содержание площадок. ЛДПР сделала свой вклад в решение этой проблемы – в региональном бюджете на 2023 год по нашему предложению увеличены расходы на субсидии муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок (48 млн рублей) и приобретение контейнеров (12 млн)", - продолжил парламентарий.

Кроме того, Владислав Атмахов также добавил, что в этом году ЛДПР в Нижегородской области запустила два масштабных авторских проекта. "Первый – спортивные соревнования за Кубок Владимира Жириновского. Он посвящён памяти основателя ЛДПР и направлен на пропаганду здорового образа жизни среди жителей региона. Второй – патриотический, что сейчас особенно важно: всемирно известная игра лазертаг в сочетании с уроками истории, рассказами о героях прошлого и настоящего – программа сочетает в себе образовательный, развлекательный и спортивный элементы", - подчеркнул он.

"Давление Запада, демонизация России, санкции… все эти действия направлены на то, чтобы подорвать страну изнутри. И противостоять этому можно лишь сделав акцент на истинных ценностях нашей страны, таких как взаимопомощь, объединение и любовь к Родине", - отметил в заключение координатор НРО ЛДПР.

Напомним, что фракция ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области вносила на рассмотрение законопроекты:

- об ужесточении ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи.

-о ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года (15.000 р на каждого ребенка),

- об индексации пенсий работающим пенсионерам.

- об упрощении получения российского гражданства детям за рубежом.

- о страховании вкладов в банках РФ.