Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин вместе с коллегами-парламентариями и членами правительства региона встретился с детьми из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, 17 детей из города Харцызск прибыли в регион для отдыха в новогодние каникулы.

Ребятам покажут основные достопримечательности Нижнего Новгорода, в том числе, Кремль, улицы и музеи. Также запланированы поездки в Городец, парк "Швейцария", аквапарк "Океанис" и другие развлечения.

"К нам приехали ребята, некоторые из них, кому по 8-9 лет, не видели мирного неба с момента рождения, не знают другой жизни. Приехав сюда, ребята с Донбасса говорят, что в Нижнем привыкают к тишине мирной жизни. Сегодня мы делаем всё для того, чтобы в Донбасс пришёл мир, в котором защищены права русскоговорящих людей, ценности нашей общей истории и культуры. Харцызск – промышленный город, так же, как и Нижний Новгород, один из самых красивых городов Донбасса. Сегодня мы вместе работаем над тем, чтобы он стал ещё лучше. При поддержке Нижегородской области ремонтируются дороги, проводятся работы по благоустройству. Но рядом Донецк, идут боевые действия, работает ПВО. Мы обязательно победим, мы справимся. Главное, что мы вместе – один народ, одна страна", - отметил Евгений Люлин.

Детям из ДНР уже вручили сувениры и памятные подарки.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поздравили детей Харцызска с наступающим Новым годом.