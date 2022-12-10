Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 14:03  [2] Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области
30 декабря 2022 13:57  [23] Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год
30 декабря 2022 13:50  [36] Владислав Атмахов: Самая главная задача для ЛДПР – помощь людям
30 декабря 2022 13:00  [84] Расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде
30 декабря 2022 12:40  [89] Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой в рамках акции "Ёлка желаний"
30 декабря 2022 12:28  [108] Скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована
30 декабря 2022 12:23  [97] Анна Давыдова: "В деле сохранения исторического наследия в Нижнем Новгороде, действительно, произошел прорыв!"
30 декабря 2022 12:10  [109] Олег Лавричев поздравил нижегородского ветерана ВОВ с Новым годом
30 декабря 2022 11:42  [100] Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей города с наступающим Новым годом
30 декабря 2022 11:36  [121] Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области
Общество

Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области

30 декабря 2022 14:03  [2] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин вместе с коллегами-парламентариями и членами правительства региона встретился с детьми из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, 17 детей из города Харцызск прибыли в регион для отдыха в новогодние каникулы.

Ребятам покажут основные достопримечательности Нижнего Новгорода, в том числе, Кремль, улицы и музеи. Также запланированы поездки в Городец, парк "Швейцария", аквапарк "Океанис" и другие развлечения.

"К нам приехали ребята, некоторые из них, кому по 8-9 лет, не видели мирного неба с момента рождения, не знают другой жизни. Приехав сюда, ребята с Донбасса говорят, что в Нижнем привыкают к тишине мирной жизни. Сегодня мы делаем всё для того, чтобы в Донбасс пришёл мир, в котором защищены права русскоговорящих людей, ценности нашей общей истории и культуры. Харцызск – промышленный город, так же, как и Нижний Новгород, один из самых красивых городов Донбасса. Сегодня мы вместе работаем над тем, чтобы он стал ещё лучше. При поддержке Нижегородской области ремонтируются дороги, проводятся работы по благоустройству. Но рядом Донецк, идут боевые действия, работает ПВО. Мы обязательно победим, мы справимся. Главное, что мы вместе – один народ, одна страна", - отметил Евгений Люлин.

Детям из ДНР уже вручили сувениры и памятные подарки.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поздравили детей Харцызска с наступающим Новым годом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Донбасс Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph