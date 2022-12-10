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Осенний призыв в армию завершился в Нижегородской области. Итоги призывной кампании подвели на заседании призывной комиссии региона под руководством замгубернатора Петра Банникова.
Как рассказал военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, установленный план призыва граждан в регионе выполнен. Около 1 700 нижегородцев, в том числе почти 700 человек из Нижнего Новгорода, направлены во все виды и рода войск ВС РФ.
Особенностью призывной кампании "Осень - 2022" стало ее проведение в условиях специальной операции и в сокращенный срок. В этом году она проходила в ноябре и декабре, тогда как обычно она продолжается с 1 октября по 31 декабря.
Итоги призывной кампании "Осень - 2022" будут проанализированы для организованного начала кампании "Весна - 2023" с 1 апреля.
Ранее Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст в России до 21 года.
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