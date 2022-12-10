Два человека погибли и три пострадали в ДТП в Борском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека погибли и три пострадали в ДТП в Борском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика прошли на 53 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород-Киров".

В результате происшествия погибли мужчина и женщина. Двое пострадавших были госпитализированы в Борскую ЦРБ, один - в Семеновскую ЦРБ. Все они находятся тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе.