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Два человека погибли и три пострадали в ДТП в Борском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика прошли на 53 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород-Киров".
В результате происшествия погибли мужчина и женщина. Двое пострадавших были госпитализированы в Борскую ЦРБ, один - в Семеновскую ЦРБ. Все они находятся тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе.
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