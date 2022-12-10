Фракция ЛДПР в Госдуме РФ в 2022 году внесла 158 законопроектов

Фракция ЛДПР в Государственной Думе РФ в 2022 году внесла 158 законопроектов, 32 из которых были приняты, сообщает пресс-служба партии, подводя итоги уходящего года.
В сообщении говорится, что в 2022 году нижняя палата российского парламента приняла 653 закона.
Стоит отметить, что ЛДПР голосовала за принятие в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.
Под руководством председателя партии Леонида Слуцкого депутаты ЛДПР принимали участие в создании многочисленных законопроектов, направленных на поддержку мобилизованных и их семей.
Шесть депутатов от ЛДПР вошли в ТОП-10 самых активных законодателей: Леонид Слуцкий, Сергей Леонов, Ярослав Нилов, Владимир Кошелев, Алексей Диденко и Станислав Наумов.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий занял второе место в рейтинге цитируемости СМИ, уступив только председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
"Фракция ЛДПР усилила безопасность на дорогах, защитила интересы соцработников и льготных категорий граждан. Укрепила безопасность в стране. Ряд законопроектов всё ещё ждут своего часа. ЛДПР продолжит добиваться их принятия в следующем году", - отмечается в релизе партии.
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