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Общество

Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

30 декабря 2022 15:44  [2] Общество

Начиная с 31 декабря 2022 года водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба перейдут на усиленный режим работы. Режим продлится до 9 января 2023 года.

В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, во время праздников Нижегородский водоканал не будет проводить плановые работы, в ходе которых требуется отключение водоснабжения жилых домов.

Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:

- по многоканальному телефону 246-99-99;

- через форму обратной связи «Сообщить о проблеме» на сайте предприятия https://www.vodokanal-nn.ru/soobshchit-o-probleme/;

- в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru.

Сообщение об аварии или открытом люке онлайн не приводит к увеличению сроков реагирования, такие заявки сразу попадают в диспетчерскую и берутся в отработку.

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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