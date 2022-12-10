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Культура и отдых

Более 50 бесплатных мероприятий для детей пройдет в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы

30 декабря 2022 15:58  [101] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 50 бесплатных мероприятий для детей пройдет в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Как рассказала директор департамента Светлана Гуляева, в нижегородских учреждениях культуры для детей подготовлены квизы, подвижные и настольные игры, экскурсии и мастер-классы, литературные и мультипликационные гостиные. 

Самых юных нижегородцев познакомят со сказками, а подростки могут посетить святочные гадания и рождественские посиделки. 

Например, 3 января в 12.00 пройдут фольклорные посиделки "Зимние традиции" в Центральной районной библиотеке "Библиотечно-досуговый центр" на проспекте Молодёжный, 44Б. Дети вспомнят русские народные сказки, связанные с зимой и празднованием нового года.

В этот же день в 13:30 в "Территории эмоций" в парке "Швейцария" пройдет конкурс снеговиков для всей семьи "Моя снежная семья".

7 января в 19:30 в "Территории эмоций" для подростков старше 16 лет состоится вечер "Святочные посиделки". Гостей ждет рассказ об истории и традициях празднования Рождества на Руси и святочные гадания.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 150 культурных мероприятий можно посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте".

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Теги:
Библиотеки Дети
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