Почти 500 уголовных дел возбудили в Нижегородской области за подделку водительских прав Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 500 уголовных дел возбудили в Нижегородской области за подделку водительских прав. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно информации, в уходящем году в области было возбуждено 484 уголовных дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Ранее сообщалось. что водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов.

Чаще всего прав лишали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу.